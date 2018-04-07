Украина может выбить почву из-под Путина и его «друзей», но выбрала опасный подход

В воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы. Лидером общественных симпатий остается партия «Фидес» под руководством нынешнего премьера Виктора Орбана , известного своими хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным . Обозреватель-международник Андрей Бузаров в интервью «Апострофу» рассказал о расстановке сил, а также о том, чего Украине ожидать в случае триумфа «Фидес» на выборах в Венгрии и как можно выбить почву из-под языковых манипуляций главы Кремля и его «друзей» в Европе.

— Как можно охарактеризовать предвыборную гонку в Венгрии?

— Как таковой классической предвыборной гонки не было, поскольку тотальное доминирование правящей партии очевидно. Мы не увидели новых политических проектов, которые были бы в оппозиции к Виктору Орбану и его партии «Фидес». Мы не увидели лидера объединенной оппозиции. Это один из главных минусов нынешней оппозиции Венгрии: она не может объединиться, выдвинуть одного лидера и противостоять Орбану.

Потенциально оппозиционные силы ( Социалистическая партия , если брать левое крыло, или «Йоббик», если мы говорим о правом крыле) в Венгрии традиционно имеют слабый электорат. Им очень сложно привлечь на свою сторону венгров, которые не имеют правого или левого уклона. Вот это объясняет сложности всего предвыборного процесса. Вакуум, который образовался в политической среде, Виктор Орбан и его политические сторонники блестяще заполнили.

Кроме того, успеху Виктора Орбана способствовало изменение Конституции несколько лет назад. Тогда количество мест в венгерском парламенте с 386 было уменьшено до 199. Это содействует созданию такой политической системы, при которой не нужно много партий в парламенте, достаточно три-четыре. И если у партии есть поддержка большинства, то эта партия может править.

Вся предвыборная кампания Орбана строилась в основном на тех достижениях, которые были за многие годы его политической деятельности. А они, без сомнения, были. И он действительно имеет поддержку большинства общества, это нужно понимать. Следовательно, есть большая доля вероятности, что он сформирует большинство в парламенте после предстоящих выборов в Венгрии.

— Что можете сказать о других политических силах?

— На последних выборах в венгерский парламент прошло четыре политические силы: партия Виктора Орбана «Фидес», Социалистическая партия, праворадикальный «Йоббик» и партия «зеленых» (партия «Политика может быть другой», состоящая в частности из экологических активистов, — «Апостроф»). Но среди этих людей нет ярко выраженных лидеров, они практически неизвестны в Венгрии. А, например, Христианско-демократическая народная партия Венгрии, которая более известна, входит в коалицию с Виктором Орбаном. Другие политики, кроме Орбана, неизвестны в Украине, поскольку международной деятельностью они особо не занимаются.

— Самым активным по-прежнему остается Виктор Орбан?

— Самым активным с точки зрения международной деятельности, поскольку он взял на себя ответственность по защите венгров, которые проживают за рубежом. А это не только Украина, это и Словакия , и Румыния , и ряд других стран, где исторически сложились большие венгерские диаспоры. Орбан активно поддерживает их. Он делает это не для того, чтобы получить электорат, их не так там много. Основной электорат Орбана — это венгры, которые живут в Венгрии. Он делает это во многом для поддержания определенных исторических идей — идеи сильной Венгрии, которая способна заботиться о своих согражданах и этнических венграх, проживающих за пределами страны.

— В Украине такое внимание к венграм, которые живут на Закарпатье, как раз и объясняют предстоящими выборами. Мол, политические партии в Венгрии зарабатывают дополнительные баллы.

— У меня своя позиция по этому вопросу. Я не согласен с теми украинским экспертами, которые говорят, что венгры излишне манипулируют ситуацией вокруг Закарпатья. Я все-таки думаю, что правда где-то посередине. Нельзя отрицать факт, что тема защиты венгров [Закарпатья] используется и в политических целях в Венгрии. Это очевидно для всех. Но это не главное, поскольку даже если не проголосуют венгры Закарпатья, Румынии или Словакии за Орбана, он все равно может выиграть, у него поддержка внутри общества, для него это не принципиально.

Это принципиально для Украины как для государства. Это принципиально для европейского будущего Украины. Если мы хотим сблизиться с европейским сообществом, нам нужно языковую политику выстраивать с учетом копенгагенских критериев интеграции в европейское сообщество. Один из этих критериев — решение всех проблем, связанных с национальными, языковыми вопросами и так далее.

По моему глубокому убеждению, нынешняя языковая политика (из-за которой Венгрия серьезно конфликтует с Украиной, — «Апостроф») противоречит как копенгагенским критериям вступления в Европейский союз , так и реальной ситуации в Украине. Нам бы следовало, на мой взгляд, более активно защищать языки национальных меньшинств. Это бы выбило почву и у венгров, которые спекулируют на этом вопросе, и у Путина, который говорит, что русский язык притесняется.

Нынешний подход к решению языковой политики ошибочен и опасен в украинской среде. И самое обидное, что у нас нет консолидированной позиции политических партий по этому вопросу. Президент Украины [ Петр Порошенко ] занимает одну позицию, как и Министерство иностранных дел Украины. Министр образования [Лилия] Гриневич жесткую позицию заняла, ни на никакие уступки она идти не хочет. Праворадикальные политические партии — «Свобода», «Правый сектор» (запрещены в России , ред.) — занимают позицию еще жестче, отстаивая украинскую идентичность. «Оппозиционный блок» считает, что это все спекуляция, и такая языковая политика приведет к проблемам в отношениях с Европейским союзом, с Венгрией, с Польшей и так далее. Получается, у нас нет консолидированной позиции. Это в значительной степени осложняет поиск консенсуса в обществе. И я думаю, к сожалению, тенденции к улучшению этого вопроса нет. Думаю, что еще у нас будет не одна проблема с венграми, поляками и с другими.

— Известно ли вам, какие настроения у представителей венгерской диаспоры в Украине? Кого они поддерживают на предстоящих выборах в Венгрии?

— Я регулярно общаюсь с жителями Закарпатья, с венграми-гражданами Венгрии и с этническими венграми, как их называют «украинцами венгерского происхождения». Но я не вижу, чтобы они говорили в поддержку кого-то из кандидатов. Даже несмотря на то, что супруга Виктора Орбана приезжала на Закарпатье, помогала передавать гуманитарную помощь, это все я бы не рассматривал как элемент предвыборной кампании, поскольку (еще раз подчеркну) Орбан и так уверен в своей победе. Он и без венгров, которые проживают за рубежом, способен выиграть.

Венгры Закарпатья, Словакии, Румынии будут голосовать за разных кандидатов. Кто-то за «Йоббик», кто-то за Орбана, кто-то за Социалистическую партию, за левые, правые идеи. Говорить о том, что они все будут поддерживать Орбана, некорректно. Все зависит от личных политических убеждений конкретного человека.

— Недавно Орбан заявил, что в Венгрии есть около 2 тысяч заговорщиков, которые могут активизироваться и попытаться свергнуть руководство после провозглашения результатов парламентских выборов. Насколько возможен такой сценарий?

— Вы знаете, я проверил много информации по поводу этих заявлений Орбана, так как до этого никто ничего подобного не слышал (по крайней мере в Украине). И тут напрашивается аналогия с ситуацией в Турции , когда [президент Реджеп Таип] Эрдоган обвинил многих политиков в том, что они пытались способствовать перевороту, и потом с ними расправился. Но, я думаю, такого не произойдет.

Наверное, Орбан видит влияние каких-то внешних сил на некоторые политические партии Венгрии. Это не Российская Федерация, сразу говорю, так как у Орбана отличные отношения с Путиным и с Россией. Возможно, какие-то другие политические силы, в том числе и в Европейском союзе, хотели бы, чтобы Орбан ушел. Почему? Орбан занимает довольно жесткую позицию по отношению к Брюсселю . В недавнем споре Польши с Брюсселем из-за квот на мигрантов Виктор Орбан поддержал поляков. Это нормальная позиция, поскольку венгры всегда поддерживали поляков. Страны «Вышеградской четверки» представляют собой такой мини-Европейский союз. И, наверное, кому-то это не понравилось в Европе. Думаю, что есть силы, которые заинтересованы в отстранении Орбана от власти.

Но еще раз подчеркну, Орбан занимает должность руководителя своей партии на протяжении многих лет, он как премьер-министр смог договориться по многим вопросам и с Европейским союзом, и с США , и с Российской Федерацией. В Венгрии есть одна атомная электростанция, которая была построена еще в период Советского Союза, и россияне выделили миллиарды евро на строительство новых энергоблоков. Орбан смог экономическую выгоду получить от россиян, от Евросоюза и других ключевых игроков. В этом, безусловно, большой позитив от него как лидера. И нужно это адекватно анализировать.

— Как на Украину повлияют результаты выборов? У нас Орбана опасаются именно из-за его хороших отношений с Владимиром Путиным.

— У нас, я имею в виду украинцев, никогда не было никаких проблем с Орбаном. Орбан всегда поддерживал Украину во всех вопросах. Венгрия одной из первых поддержала территориальную целостность Украины. Я больше даже скажу: Венгрия и лично Орбан были самыми активными лоббистами интересов Украины в вопросе получения безвизового режима. Почему? Венгры заинтересованы в том, чтобы у украинцев был безвизовый режим, так как мы — приграничные страны. У нас всегда была абсолютная поддержка венгерского правительства. У нас нет экономических проблем с Венгрией, мы свободно торгуем, свободно ездим. Есть только вопрос языка.

Если объективно анализировать предвыборную ситуацию, то, скорее всего, Орбан останется премьер-министром и, думаю, сохранит большинство [мест в парламенте]. Если это произойдет, то позиция Венгрии по поводу Украины не поменяется. Мы видим, что и украинские лидеры тоже заняли принципиальную позицию. То есть консенсуса по языковому вопросу мы не увидим в ближайшее время.

Скорее всего, будут вестись переговоры о том, чтобы изменить какое-то квотирование на изучение венгерского, украинского языков для венгров Украины. Самая главная проблема для венгров Украины заключается не в том, что они не хотят учить украинский язык. Это неправильный ярлык. Они не против изучения украинского языка с первого класса и до конца учебы. Проблема в том, что для венгров принципиально сохранить возможность учить школьные предметы — алгебру, физику, химию — после пятого класса на венгерском языке. Почему? Многие из них, заканчивая учебу в школе, едут учиться в Венгрию. Вот здесь уже будут, наверное, какая-то дискуссия и споры. Но я думаю, что в ближайшее время ситуация не улучшится.

— А что касается угроз блокировать международные устремления Украины, в том числе заседание комиссии Украина-НАТО?