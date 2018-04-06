Ещё
В ЛНР заявили, что силовики продолжают обстрел позиций Народной милиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Дурова нашли британское гражданство
У Дурова нашли британское гражданство

В ЛНР заявили, что силовики продолжают обстрел позиций Народной милиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики второй раз за сутки открыли огонь из минометов по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в пятницу в ЛНР заявили об обстреле из БМП позиций Народной милиции ЛНР.
"Сегодня украинские силовики в очередной раз нарушили «Пасхальное перемирие». В 15.00 выпустили тринадцать мин из миномета калибром 82 миллиметра по позициям Народной милиции в районе Калиново", — заявили в пресс-службе.
По данным оборонного ведомства республики, огонь велся с подконтрольного ВСУ Троицкого.
РИА Новости: последние новости
Политолог: внешняя политика Украины противоречива и непредсказуема "Удар ниже пояса": на Украине возмутились писанками к Пасхе с матрешками В ЛНР объяснили, почему Киев стал "окончательно чужим" для жителей Донбасса
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам58
Путин уволил одиннадцать генералов271
США ввели санкции против российских бизнесменов333
На Украине угрожают взорвать Крымский мост363
Малышева оправдалась за скандал с собаками652
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение