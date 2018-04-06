В ЛНР заявили, что силовики продолжают обстрел позиций Народной милиции

ЛУГАНСК , 6 апр — РИА Новости . Украинские силовики второй раз за сутки открыли огонь из минометов по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в пятницу в ЛНР заявили об обстреле из БМП позиций Народной милиции ЛНР.

"Сегодня украинские силовики в очередной раз нарушили «Пасхальное перемирие». В 15.00 выпустили тринадцать мин из миномета калибром 82 миллиметра по позициям Народной милиции в районе Калиново", — заявили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства республики, огонь велся с подконтрольного ВСУ Троицкого.