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Названа дата освобождения под залог капитана «Норда»
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Названа дата освобождения под залог капитана «Норда» 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Капитана российского судна «Норд» освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.
«Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35 тыс. 240 гривен (1 тыс. 352 доллара, — прим. ВЗГЛЯД). Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко, арестованного в пятницу судом Херсона, внесен залог.
В конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.
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