Депутат Соболев: В стране развиваются только 2-3 города

«Что касается больших городов, то это очень хорошая для них реформа. На счетах Киевской администрации огромные суммы свободных денег. Это миллиарды гривен. В то время как 65% объединенных местных органов самоуправления не могут свести концы с концами», — заявил журналистам NewsOne депутат фракции «Батькивщина» Сергей Соболев

По его словам, это не зависит от работы местных администраций. Проблема заключается в депрессивности некоторых районов Украины . Даже несмотря на объединение нескольких населенных пунктов, проблема финансов не решается.

Как сказал политик, там нет промышленности, не развивается местный бизнес, трудоспособное население покидает такие места. Получается, что в стране развиваются только 2-3 города.

Депутат видит решение проблемы в передаче земли около населенных пунктов в собственность местных администраций, причем всем — и тем, кто объединился, и тем, кто нет.

«Только это может дать хоть какой-нибудь результат», — сказал Соболев.