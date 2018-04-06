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Депутат Соболев: В стране развиваются только 2-3 города
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Депутат Соболев: В стране развиваются только 2-3 города 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Что касается больших городов, то это очень хорошая для них реформа. На счетах Киевской администрации огромные суммы свободных денег. Это миллиарды гривен. В то время как 65% объединенных местных органов самоуправления не могут свести концы с концами», — заявил журналистам NewsOne депутат фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.
По его словам, это не зависит от работы местных администраций. Проблема заключается в депрессивности некоторых районов Украины. Даже несмотря на объединение нескольких населенных пунктов, проблема финансов не решается.
Как сказал политик, там нет промышленности, не развивается местный бизнес, трудоспособное население покидает такие места. Получается, что в стране развиваются только 2-3 города.
Депутат видит решение проблемы в передаче земли около населенных пунктов в собственность местных администраций, причем всем — и тем, кто объединился, и тем, кто нет.
«Только это может дать хоть какой-нибудь результат», — сказал Соболев.
Вчера украинские топ-чиновники во главе с президентом Петром Порошенко провели расширенное заседание правительства в Виннице по вопросу децентрализации и регионального развития. Президентом Украины эта реформа провозглашена как самая успешная.
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