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Россияне поддержали «белорусского украинца»
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Россияне поддержали «белорусского украинца» 

Рамблер 33 минуты назад
48% россиян считают допустимым, что на конкурсе «Евровидение» Белоруссию представит украинец, так как в музыке не должно быть национальностей и гражданства. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
23% опрошенных назвали это недопустимым и посоветовали Белоруссии отправить на конкурс собственного певца.
Кроме того, 29% пользователей «Рамблера» сообщили, что им все равно, кто представит Белоруссию на «Евровидении».
В опросе приняли участие 1031 человек.
Белоруссию на «Евровидении-2018», которое пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая, представит украинский артист Alekseev. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что не видит в этом «никакого страха».
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