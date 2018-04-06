Россияне поддержали «белорусского украинца»

48% россиян считают допустимым, что на конкурсе «Евровидение» Белоруссию представит украинец, так как в музыке не должно быть национальностей и гражданства. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

23% опрошенных назвали это недопустимым и посоветовали Белоруссии отправить на конкурс собственного певца.

Кроме того, 29% пользователей «Рамблера» сообщили, что им все равно, кто представит Белоруссию на «Евровидении».

В опросе приняли участие 1031 человек.