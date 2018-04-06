Неуловимый транш: ЕС требует от Украины активной борьбы с коррупцией

Об этом сообщила представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене на пресс-конференции.

В то же время для этого Украина должна выполнить ряд условий в области реформ.

«Самое важное то, что эффективная борьба против коррупции является ключевым в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — добавила Андрикиене.

В антикоррупционных органах Украины развернулся серьезный конфликт между НАБУ и САП.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не будет больше сотрудничать с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, потому что считает его предателем. В связи с этим 30 марта генпрокурор Юрий Луценко подал представление в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. Поскольку Холодницкого заменить никто не может, кроме Луценко, эксперты считают, что таким образом ГПУ пытается поставить под свой контроль антикоррупционные органы.

Кроме того, власть постоянно затягивает вопрос создания Антикоррупционного суда, который прежде всего, может ударить по президенту Украины Петру Порошенко и его окружению.