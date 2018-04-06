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Украинская полиция набирает хакеров на государственную службу
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Украинская полиция набирает хакеров на государственную службу 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Национальная полиция Украины организовала набор хакеров для работы на государство. Об этом сегодня, 6 апреля, стало известно из сообщения «Страна.ua». Украинское интернет-издание утверждает, что в полиции уже два года работает подразделение так называемых «белых хакеров».
За эти два года хакеры хорошо себя зарекомендовали, согласно информации, полученной от пресс-службы департамента. Называется даже средняя заработная плата хакеров на службе государства — от 25 до 50 тысяч гривен (от 1 до 2 тысяч долларов).
Очевидно, украинские власти пытаются обезопасить себя после инцидента с атакой шифровальщика Petya, который переполошил структуры на разных уровнях. Напомним, что атака началась именно с Украины.
Также в марте пресс-служба СБУ сообщила об обнаружении в Киеве офиса киберпреступников, выполнявших приказы ФСБ. Согласно спецслужбе, данные злоумышленники осуществляли кибератаки на объекты КИИ, государственные и банковские учреждения Украины.
В ходе своих атак, как сообщают правоохранители, киберпреступники использовали анонимайзеры.
«Служба безопасности Украины выяснила, что киберпреступники, работавшие по поручению российских спецслужб, использовали ботнеты для осуществления злонамеренных киберопераций, направленных против нашей страны», — писала пресс-служба СБУ на официальном сайте.
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