Украинская полиция набирает хакеров на государственную службу

Национальная полиция Украины организовала набор хакеров для работы на государство. Об этом сегодня, 6 апреля, стало известно из сообщения «Страна.ua». Украинское интернет-издание утверждает, что в полиции уже два года работает подразделение так называемых «белых хакеров».

За эти два года хакеры хорошо себя зарекомендовали, согласно информации, полученной от пресс-службы департамента. Называется даже средняя заработная плата хакеров на службе государства — от 25 до 50 тысяч гривен (от 1 до 2 тысяч долларов).

Очевидно, украинские власти пытаются обезопасить себя после инцидента с атакой шифровальщика Petya, который переполошил структуры на разных уровнях. Напомним, что атака началась именно с Украины.

Также в марте пресс-служба СБУ сообщила об обнаружении в Киеве офиса киберпреступников, выполнявших приказы ФСБ . Согласно спецслужбе, данные злоумышленники осуществляли кибератаки на объекты КИИ, государственные и банковские учреждения Украины.

В ходе своих атак, как сообщают правоохранители, киберпреступники использовали анонимайзеры.

«Служба безопасности Украины выяснила, что киберпреступники, работавшие по поручению российских спецслужб, использовали ботнеты для осуществления злонамеренных киберопераций, направленных против нашей страны», — писала пресс-служба СБУ на официальном сайте.