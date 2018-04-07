Россия может «навсегда отбить охоту морских пиратов» захватывать суда — политолог

"Это вызывающая провокация, которая должна получить адекватный ответ со стороны России, я абсолютно уверен, что он будет дан… Проблема должна быть осмыслена, и приняты такие решения, которые навсегда отобьют охоту у морских пиратов, а по-другому их не назовешь, на подобные действия", — сказал Киселев.

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, все они — керчане. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Экипаж захваченного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу >>

Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды были составлены административные протоколы, а капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Херсонский городской суд избрал шкиперу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.