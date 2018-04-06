В Белгородской области уничтожат партию псевдобелорусской колбасы

Сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы колбасных изделий и направили их на исследования в лабораторию. Одновременно был направлен запрос на ОАО «Пинский мясокомбинат» с приложением маркировки изъятой продукции.

В результате выяснилось, что маркировка является фальсифицированной. А лабораторные исследования показали, что колбасные изделия не отвечают требованиям безопасности. В пробах были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

Поддельная продукция будет уничтожена.

Напомним, в феврале в Белгородской области задержали около 32 тонн сала, произведенного на Украине. Оно также было уничтожено.