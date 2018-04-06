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В Белгородской области уничтожат партию псевдобелорусской колбасы
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В Белгородской области уничтожат партию псевдобелорусской колбасы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Белгородскую область ввезли партию колбасных изделий с территории Украины. Она была промаркирована как продукция Белоруссии (ОАО «Пинский мясокомбинат».
Сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы колбасных изделий и направили их на исследования в лабораторию. Одновременно был направлен запрос на ОАО «Пинский мясокомбинат» с приложением маркировки изъятой продукции.
В результате выяснилось, что маркировка является фальсифицированной. А лабораторные исследования показали, что колбасные изделия не отвечают требованиям безопасности. В пробах были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.
Поддельная продукция будет уничтожена.
Напомним, в феврале в Белгородской области задержали около 32 тонн сала, произведенного на Украине. Оно также было уничтожено.
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