Ещё
Жители ЛНР приняли участие в обсуждении программы развития республики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители ЛНР приняли участие в обсуждении программы развития республики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в обсуждении программы социально-экономического развития ЛНР на ближайшие пять лет, сообщил на брифинге председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Четырнадцатого марта исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о старте разработки программы социально-экономического развития до 2023 года.
"С начала обсуждений данной программы проведено боле 140 встреч по обсуждению данной программы и более 12 тысяч граждан уже приняли участие в обсуждении данной программы", — сказал Мирошниченко.
Председатель Народного совета республики поблагодарил, жителей ЛНР за то, что те откликнулись на инициативу Пасечника участвовать в обсуждении программы. Он уточнил, что на горячую линию на данный момент поступило более 100 обращений с предложениями.
"Приоритетным остается обсуждение вопросов по линии ЖКХ, здравоохранении, образования, транспорта, но очень много предложений поступает и по нашим градообразующим предприятиям. Предложения как их восстанавливать в той ситуации в которой мы сейчас находимся", — рассказал Мирошниченко.
По мнению председателя Народного совета, продолжение работы предприятий, от которых «отказалась Украина» и которые перешли под внешнее управление республики, может стать примером для тех производств, которые прекратили свою работу еще в 2014 году. Мирошниченко уточнил, что все предложения жителей республики принимаются во внимание и будут рассмотрены.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Украина хочет направить в Россию новых дипломатов, заявила вице-премьер "Удар ниже пояса": на Украине возмутились писанками к Пасхе с матрешками Апелляционный суд Украины оставил в силе приговор россиянину Агееву
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками614
На Украине угрожают взорвать Крымский мост274
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах28
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным504
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение