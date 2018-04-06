Жители ЛНР приняли участие в обсуждении программы развития республики

ЛУГАНСК , 6 апр — РИА Новости . Более 12 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в обсуждении программы социально-экономического развития ЛНР на ближайшие пять лет, сообщил на брифинге председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко

Четырнадцатого марта исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о старте разработки программы социально-экономического развития до 2023 года.

"С начала обсуждений данной программы проведено боле 140 встреч по обсуждению данной программы и более 12 тысяч граждан уже приняли участие в обсуждении данной программы", — сказал Мирошниченко.

Председатель Народного совета республики поблагодарил, жителей ЛНР за то, что те откликнулись на инициативу Пасечника участвовать в обсуждении программы. Он уточнил, что на горячую линию на данный момент поступило более 100 обращений с предложениями.

"Приоритетным остается обсуждение вопросов по линии ЖКХ, здравоохранении, образования, транспорта, но очень много предложений поступает и по нашим градообразующим предприятиям. Предложения как их восстанавливать в той ситуации в которой мы сейчас находимся", — рассказал Мирошниченко.

По мнению председателя Народного совета, продолжение работы предприятий, от которых «отказалась Украина » и которые перешли под внешнее управление республики, может стать примером для тех производств, которые прекратили свою работу еще в 2014 году. Мирошниченко уточнил, что все предложения жителей республики принимаются во внимание и будут рассмотрены.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.