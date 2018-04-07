В ЛНР призвали не относиться всерьез к угрозам Авакова захватить республику

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

"Я думаю, что не нужно серьезно рассматривать данное заявление преступника Авакова и по совместительству ранее судимого министра МВД ", — сказал Марочко на брифинге.

По его словам, для того чтобы обсуждать вопросы введения миротворцев украинской стороне, нужно, прежде всего, «выполнить условия минских соглашений и получить согласие ЛНР и ДНР».

"И не нужно ничего выдумывать. Как сказал еще в 19 веке немецкий государственный деятель и философ Иоганн Гёте, «всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти», — сказал Марочко.