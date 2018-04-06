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Погребинский рассказал, что означает новый формат войны в Донбассе
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Погребинский рассказал, что означает новый формат войны в Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом Михаил Погребинский заявил в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Я предполагаю, что это техническое утверждение, которое следует из закона «о деоккупации», по которому управление операцией в Донбассе переходит в руки армейцев, а раньше этим занимались представители СБУ. В этом смысле ничего решительно не меняется. Уже назначен главный от армии», — отметил Погребинский.
Однако у украинской армии могут быть подготовлены различные планы на всякие случаи жизни.
«Значит ли это, что там готовятся какие-то планы? Наверное. Они же зарплату получают. В том числе и планы возможной защиты от нападения, как они утверждают, со стороны РФ. Не исключено, что могут быть и планы в отношении военного решения конфликта. Все это возможно», — отметил эксперт.
Сам же Погребинский уверен, что ничего в мае толком не изменится.
«Я, например, считаю, что решительно ничего не поменяется», — указал политолог.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о новом формате операции в Донбассе с мая.
«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым парламентом законом. Формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева, который назначен моим указом», — рассказал он.
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