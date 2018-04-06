Украина потребовала запретить на футбольных матчах символику ДНР и ЛНР

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против итальянской «Ромы» в связи с демонстрацией на трибунах символики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время матча Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». Об этом сообщает пресс-служба

(ФФУ), которая недавно получила соответствующее письмо УЕФА.

В письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

Обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации флага ДНР Федерация футбола Украины направила УЕФА 16 марта. Позднее ФФУ обратилась к организации Football Against Racism in Europe (FARE), которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, с просьбой добавить в перечень запрещенной символики флаги Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР).

"Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины в Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE", — подчеркнул глава ФФУ Андрей Павелко

Отметим, что дело против «Ромы» по итогам игры с «Шахтером» УЕФА

открыл еще 15 марта. Среди обвинений в адрес римлян значится демонстрация фанатами «незаконных баннеров».

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти. Киев ДНР и ЛНР не признает.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных республик, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.