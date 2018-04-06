Вакарчук надумал вернуть Крым и Донбасс по немецкой методике 

Об этом он заявил во время открытой встречи со студентами и поклонниками в Киево-Могилянской академии.
«Наша задача — сделать так, чтобы территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, начало расти благосостояние населения, росла сила украинского войска и армии. Чтобы Украина стала служить примером успеха. Это позволит нам вернуть наши территории гораздо быстрее, легче, и самое главное — это реалистичный сценарий», — отметил Святослав Вакарчук.
Он провел параллель с Германией, которая полвека была разделена, но смогла преодолеть все трудности благодаря усердной работе немецких граждан.
«Когда выдающийся государственный деятель, один из известнейших современных государственных деятелей ХХ века, первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр говорил: «Германия была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут едиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся и не признаем того факта, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз работать». Прошло 50 лет. В 1989 году Берлинская стена пала», — отметил певец.
По мнению Вакарчука, эта единственно правильная стратегия, благодаря которой Крым и Донбасс снова вернутся в состав Украины.