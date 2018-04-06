Ещё
Шаргунов прокомментировал внесенный им в Госдуму законопроект о политическом убежище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаргунов прокомментировал внесенный им в Госдуму законопроект о политическом убежище 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Законопроект о политических беженцах, который даст возможность разработать законодательную базу для пребывания на территории РФ украинских политэмигрантов, внес на рассмотрение Госдумы депутат Сергей Шаргунов.
"Необходимо принимать закон о правовом положении иностранных граждан, где было бы отдельно прописано положение о пребывании жителей Донецкой и Луганской народных республик", — заявил он в интервью ФАН.
По его словам, в случае принятия закон о политическом убежище даст возможность и ополченцам, и тем людям, которые бежали из Киева, из Запорожья, из Харькова, из Львова — «не важно, откуда именно, получить здесь официальный статус, защиту и поддержку».
У тех, кто приезжает из ДНР и ЛНР, должен быть особый статус в России, убежден парламентарий.
"Первого чтения ещё не было, но надеюсь, что эти инициативы будут рассмотрены в ближайшем времени", — уточнил он.
Газета.Ru: последние новости
Савченко проверят на полиграфе В Кремле не слышали про саммит в "нормандском формате" без России На Украине рассказали о "трехсотлетней" войне с Россией
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками613
На Украине угрожают взорвать Крымский мост270
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах26
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным500
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение