Шаргунов прокомментировал внесенный им в Госдуму законопроект о политическом убежище

Законопроект о политических беженцах, который даст возможность разработать законодательную базу для пребывания на территории РФ украинских политэмигрантов, внес на рассмотрение Госдумы депутат Сергей Шаргунов

"Необходимо принимать закон о правовом положении иностранных граждан, где было бы отдельно прописано положение о пребывании жителей Донецкой и Луганской народных республик", — заявил он в интервью ФАН.

По его словам, в случае принятия закон о политическом убежище даст возможность и ополченцам, и тем людям, которые бежали из Киева, из Запорожья , из Харькова , из Львова — «не важно, откуда именно, получить здесь официальный статус, защиту и поддержку».

У тех, кто приезжает из ДНР и ЛНР, должен быть особый статус в России, убежден парламентарий.

"Первого чтения ещё не было, но надеюсь, что эти инициативы будут рассмотрены в ближайшем времени", — уточнил он.