Киевлянам возмущены террором властей в отношении УПЦ МП — опрос издания Украина.ру

Расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в «террористической деятельности», а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для «разведывательных операций».

Киевляне крайне негативно относятся к вмешательству властей и правоохранителей в деятельность церквей.

«Я думаю, они не имеют право это делать. Это наша родная церковь", — говорит жительница Киева.

Также прозвучало мнение о том, что уголовные дела могут быть заведены против каждого, но не по политическим мотивам, как это происходит в случае УПЦ МП.