Накануне Пасхи в Службе безопасности Украины заявили о том, что расследуют уголовное дело против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-за «поддержки ополченцев» и «антиукраинской деятельности».
Расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в «террористической деятельности», а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для «разведывательных операций».
Киевляне крайне негативно относятся к вмешательству властей и правоохранителей в деятельность церквей.
«Я думаю, они не имеют право это делать. Это наша родная церковь", — говорит жительница Киева.
Также прозвучало мнение о том, что уголовные дела могут быть заведены против каждого, но не по политическим мотивам, как это происходит в случае УПЦ МП.