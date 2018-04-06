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Киевлянам возмущены террором властей в отношении УПЦ МП — опрос издания Украина.ру
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Киевлянам возмущены террором властей в отношении УПЦ МП — опрос издания Украина.ру 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Накануне Пасхи в Службе безопасности Украины заявили о том, что расследуют уголовное дело против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-за «поддержки ополченцев» и «антиукраинской деятельности».
Расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в «террористической деятельности», а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для «разведывательных операций».
Киевляне крайне негативно относятся к вмешательству властей и правоохранителей в деятельность церквей.
«Я думаю, они не имеют право это делать. Это наша родная церковь", — говорит жительница Киева.
Также прозвучало мнение о том, что уголовные дела могут быть заведены против каждого, но не по политическим мотивам, как это происходит в случае УПЦ МП.
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