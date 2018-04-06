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В ДНР заявили о гибели ополченца
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В ДНР заявили о гибели ополченца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Ополченец погиб на окраине Донецка в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня утром была зафиксирована работа снайпера по направлению Авдеевка — Минеральное. В результате снайперского огня погиб военнослужащий армии ДНР, 1965 года рождения", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские силовики уже более 100 раз нарушили «пасхальное» перемирие, которое было объявлено с 30 марта.
"Помимо несоблюдения минских договоренностей ВСУ (вооруженные силы Украины) в преддверии православных праздников целенаправленно усиливают обстрелы", — добавил представитель СЦКК.
В ведомстве призвали миссию ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений оказать влияние на Киев.
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