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Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд» на 2 месяца
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Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд» на 2 месяца 

Аргументы и Факты 56 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
По решению Херсонского городского суда капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко заключен под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя консульства РФ на Украине.
Он сообщил, что капитан российского судна арестован на два месяца с возможностью внесения залога.
Представитель генконсульства России в Одессе сообщил также, что защита капитана намерена обжаловать решение Херсонского городского суда о его аресте.
Дипломаты обсудили ситуацию с защитой капитана. Залог за него будет внесен в пятницу, затем будет подана апелляция. Залог составляет 35240 гривен (около 1355 долларов США).
Украинские пограничники задержали судно «Норд», зарегистрированное в Крыму, 25 марта. Морякам инкриминируют «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию», капитану судна — то же, но «с целью причинения вреда интересам государства».
Погранслужба Украины пообещала задерживать все крымские суда выходящие из портов без согласования. Россия создала в Азовском море оперативную группу для недопущения пиратских действий со стороны Украины.
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