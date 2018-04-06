Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд» на 2 месяца

По решению Херсонского городского суда капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко заключен под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя консульства РФ на Украине

Он сообщил, что капитан российского судна арестован на два месяца с возможностью внесения залога.

Представитель генконсульства России в Одессе сообщил также, что защита капитана намерена обжаловать решение Херсонского городского суда о его аресте.

Дипломаты обсудили ситуацию с защитой капитана. Залог за него будет внесен в пятницу, затем будет подана апелляция. Залог составляет 35240 гривен (около 1355 долларов США).

Украинские пограничники задержали судно «Норд», зарегистрированное в Крыму , 25 марта. Морякам инкриминируют «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию», капитану судна — то же, но «с целью причинения вреда интересам государства».

Погранслужба Украины пообещала задерживать все крымские суда выходящие из портов без согласования. Россия создала в Азовском море оперативную группу для недопущения пиратских действий со стороны Украины.