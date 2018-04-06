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Депутаты Рады хотят переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую
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Депутаты Рады хотят переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины собрали 150 подписей, необходимые для регистрации законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую, заявил внефракционный депутат Андрей Денисенко.
В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр в рамках процесса декоммунизации, однако область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.
"Имею на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в конституцию Украины за переименование Днепропетровской области на Сечеславскую", — написал Денисенко на своей странице в Facebook.
Депутат добавил, что после пасхальных праздников намерен зарегистрировать этот законопроект в Раде.
После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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