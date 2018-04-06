«Удар ниже пояса»: на Украине возмутились матрешками на пасхальных яйцах 

Украинские националисты объявили очередную войну. На этот раз — пасхальным куличам, передает "ТВ Центр". С призывами срывать и уничтожать любые рекламные вывески, где используется русское название пасхального угощения, выступил один из лидеров националистов. На своей странице в социальной сети он уже собирает так называемый «этический патруль».
Возмущение вызвали также и пасхальные яйца. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины назвала моральным ударом ниже пояса наличие в магазинах пасхальных наклеек с изображением матрёшек. По её мнению, это безобидное украшение — устрашающий символ России и говорит о болезни в головах их производителей.