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В Киеве вновь оценили убытки от Крымского моста
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В Киеве вновь оценили убытки от Крымского моста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Украина теряет десятки миллионов гривен из-за строительства Россией моста через Керченский пролив. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
«Мы теряем большие деньги из-за ограничения параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки — десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места», — указал министр.
Также Омелян заявил, что таким образом Россия «специально подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске». «Керченский мост будет использоваться как политический инструмент давления на Украину», — добавил он.
По его словам, сейчас министерство инфраструктуры и министерство юстиции Украины совместно готовят международные иски к России по поводу «незаконного строительства моста». «Я верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные. Я верю, что это будет мост, который будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью», — заключил Омелян.
Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту должно открыться в декабре 2018 года.
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