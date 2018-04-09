В Киеве вновь оценили убытки от Крымского моста

«Мы теряем большие деньги из-за ограничения параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки — десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места», — указал министр.

Также Омелян заявил, что таким образом Россия «специально подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе Бердянске ». «Керченский мост будет использоваться как политический инструмент давления на Украину», — добавил он.

По его словам, сейчас министерство инфраструктуры и министерство юстиции Украины совместно готовят международные иски к России по поводу «незаконного строительства моста». «Я верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные. Я верю, что это будет мост, который будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью», — заключил Омелян.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту должно открыться в декабре 2018 года.