Кто ответит, если рухнет Крымский мост?

РФ из-за политической составляющей не хотят обсуждать инженерные проблемы строительства Крымского моста, поэтому неизвестно, долго ли простоит эта конструкция, отметил журналист Матвей Ганапольский

В России замалчивают заявления экспертов, предупреждавших о проблемах в проекте Крымского моста в районе Керчи , которые могут привести к его обрушению. Об этом рассказал журналист Матвей Ганапольский во время трансляции на своей странице в «Фейсбуке».

«Я не против этого моста. Когда Крым вернется на Украину , этот мост будет мостом дружбы между украинской и российской территориями, там, через 50 лет, когда все успокоится. Только чтобы он не рухнул — этот мост», — отметил он.

Журналист напомнил, что в декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

«Кто ответит, если рухнет Крымский мост? Очень печально, что история инженерная переросла в историю политическую с истерическим криком: «Мы достроим мост!» Ну так пожалуйста, я просто напомню россиянам, патриотам, что есть такая проблема. Будет оно стоять, не будет оно стоять», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что неизвестно, найдено ли техническое решение проблем, о которых говорил Медовар, потому что Госдума РФ эти вопросы не поднимает.

«Это фигура умолчания, мост должен быть построен. Кто несет гарантию — по-моему, это Ротенберги (российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги — прим. «Гордон») строят. Чем они отвечают? Тем, что если все это рухнет, то все они дружно сядут в тюрьму? Но вы же знаете, что они не сядут в тюрьму. Сядет какой-то там главный инженер Пупкин. Просто людей жалко», — подытожил Ганапольский.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 миллиардов рублей (около 4 миллиардов долларов). В Министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов — к 2019-му.

В августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.