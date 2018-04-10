Крымский мост: Украина заявляет о поразительных потерях

По его словам, страна уже лишилась, по «скромным» оценкам, десятков миллионов гривен в связи с ограничениям параметров судов, которые не могут проходить под арками сооружения.

Мариуполе. При этом министр уверен, что на самом деле потери Украины составляют «гораздо большую» сумму, так как страна «теряет» рабочие места. Омелян отметил, что таким образом Россия «подогревает» сложную социальную ситуацию в Бердянске

«Но мы это преодолеем», — подчеркнул он.

Кроме того, чиновник рассказал о своей вере в том, что однажды Крымский мост соединит «украинский Крым и украинскую Кубань».