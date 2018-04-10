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Крымский мост: Украина заявляет о поразительных потерях
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Крымский мост: Украина заявляет о поразительных потерях 

Рамблер 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Украина теряет «большие деньги» из-за строительства Россией Крымского моста. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По его словам, страна уже лишилась, по «скромным» оценкам, десятков миллионов гривен в связи с ограничениям параметров судов, которые не могут проходить под арками сооружения.
При этом министр уверен, что на самом деле потери Украины составляют «гораздо большую» сумму, так как страна «теряет» рабочие места. Омелян отметил, что таким образом Россия «подогревает» сложную социальную ситуацию в Бердянске и Мариуполе.
«Но мы это преодолеем», — подчеркнул он.
Кроме того, чиновник рассказал о своей вере в том, что однажды Крымский мост соединит «украинский Крым и украинскую Кубань».
В середине марта Министерство транспорта России сообщило, что движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет открыто уже в мае 2018 года. Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что строители моста планируют ввести в эксплуатацию автодорожную часть сооружения со значительным опережением ранее заявленных сроков.
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