Киевские эксперты заявили, что украинские дороги полностью разрушены

Киевские эксперты заявили о полном разрушении украинских дорог, сообщает ФАН.

Так, по мнению специалистов, из 170 тысяч километров автотрасс в стране, удовлетворительным является состояние только 2-3%, в основном они находятся в крупных городах.

Главной проблемой собеседники агентства назвали отсутствие системы государственного контроля за качеством ремонта трасс и коррупцию в этой сфере.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что работы по ремонту дорог в этом году станут «самыми масштабными за всю историю независимости», так как кабмин утвердил специальную программу развития автотрасс на 2018-2022 годы. Сообщается, что восстановление дорог должно идти по трем направлениям: ремонт, контроль качества и введение жесткого весового контроля. В 2018 году власти Украины выделят на ремонт дорог 44 миллиарда гривен, однако аналитики считают, что этого недостаточно.

Как заявили агентству в компании «Киевавтодор», только в украинской столице срочный ремонт требуется почти 90% улично-дорожной сети. Некоторые участки трасс в Киеве не ремонтировали последние 30 лет.

По словам одного из экспертов, Украина по состоянию дорог занимает 130-е место из 140 стран мира. Средняя скорость передвижения по трассам в стране составляет 25 километров в час.

Одной из главных проблем аналитики называют широкую распространенность ямочного ремонта дорог, который очень сложно проконтролировать, в результате чего компании-подрядчики регулярно присваивают себе деньги с помощью махинаций.

По мнению специалистов, на выход из «дорожного кризиса» потребуется не менее 5-7 лет и 200-250 миллиардов гривен в год. Это позволит привести в удовлетворительное состояние около 60% трасс в стране. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы ситуация существенно не изменится.