Украина хочет направить в РФ новых дипломатов

Украина хочет направить своих дипломатов работать в российский Ростов-на-Дону из-за высылки оттуда ранее работавших украинских дипломатов, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы отправить своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове", — рассказала Климпуш-Цинцадзе накануне вечером в эфире украинского "Пятого канала".
Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канады, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов "затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло" и не будет способствовать нормализации отношений. Москва в ответ выслала 13 украинских дипломатов.
Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в России все еще остаются работать 37 украинских дипломатов.