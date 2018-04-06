Ещё
Украина хочет направить в РФ новых дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина хочет направить в Россию новых дипломатов, заявила вице-премьер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / John Thys
Украина хочет направить своих дипломатов работать в российский Ростов-на-Дону из-за высылки оттуда ранее работавших украинских дипломатов, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы отправить своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове", — рассказала Климпуш-Цинцадзе накануне вечером в эфире украинского "Пятого канала".
Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канады, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов "затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло" и не будет способствовать нормализации отношений. Москва в ответ выслала 13 украинских дипломатов.
Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в России все еще остаются работать 37 украинских дипломатов.
РИА Новости: последние новости
В ЛНР объяснили, почему Киев стал "окончательно чужим" для жителей Донбасса "Удар ниже пояса": на Украине возмутились писанками к Пасхе с матрешками Апелляционный суд Украины оставил в силе приговор россиянину Агееву
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ164
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая349
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ68
Россиянам посоветовали отказаться от доллара331
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение