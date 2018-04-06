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В Киеве не исключили автоматического продления договора о дружбе с Россией
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В Киеве не исключили автоматического продления договора о дружбе с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Киев решает вопрос, отказываться ли от договора о дружбе с Россией или нет, не исключено, что он автоматически будет продлен, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Ранее замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужно заключить договор в другом формате. При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина «наоборот, намерена требовать от России выполнять положения этого документа».
Отвечая на вопрос в эфире украинского "Пятого канала", действительно ли Украина должна определиться до осени, продлевать соглашение или нет, поскольку в ноябре истекает время его действия, Климпуш-Цинцадзе заявила, что вопрос еще не решен.
"Он должен быть либо автоматически обновлен, если стороны придут к такому соглашению… Когда работала в парламенте, я предлагала отменить отдельные статьи в этом соглашении, и это было возможно… Есть разные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, очевидно, и наши дипломаты, и юристы, оценивают риски и возможности того, как можно будет действовать", — сказала она.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
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