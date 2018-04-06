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Приговор Агееву оставлен в силе
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Апелляционный суд Украины оставил в силе приговор россиянину Агееву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Апелляционный суд Луганской области Украины оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам тюремного заключение, сообщил РИА Новости адвокат осужденного Виктор Чевгуз.
В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в "террористической организации" и "незаконное хранение оружия".
"Апелляционный суд Луганской области согласился с приговором и оставил в силе как квалификацию так и меру наказание 10 лет лишения свободы", — сказал Чевгуз.
Адвокат заявил, что намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня 2017 года два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.
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