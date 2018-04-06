Приговор Агееву оставлен в силе

Апелляционный суд Украины оставил в силе приговор россиянину Агееву

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в "террористической организации" и "незаконное хранение оружия".

"Апелляционный суд Луганской области согласился с приговором и оставил в силе как квалификацию так и меру наказание 10 лет лишения свободы", — сказал Чевгуз.

Адвокат заявил, что намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.