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В Киеве подожгли храм накануне Пасхи
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В Киеве неизвестные подожгли храм накануне Пасхи 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Reuters
Так как храм построен из дерева, пламя быстро распространилось.
В преддверии Пасхи в Киеве неизвестные подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата. О случившемся на своей странице в Facebook сообщил настоятель Димитрий Гарчук.
«Кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», — написал настоятель.
Так как храм построен из дерева, пламя быстро распространилось. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, пожар был потушен. Однако в результате возгорания серьезно пострадала стена.
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