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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ
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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском 6 апреля 2018
Фото: Русская Весна
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.
Отмечается, что обстрелам подверглись районы сёл Долгое и Калиновка.
«Огонь вёлся из 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.
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