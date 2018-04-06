В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ 

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.
Отмечается, что обстрелам подверглись районы сёл Долгое и Калиновка.
«Огонь вёлся из 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.