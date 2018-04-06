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Глава ЛНР рассказал, почему Киев стал «чужим» для Донбасса
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Глава ЛНР рассказал, почему Киев стал «чужим» для Донбасса 

Аргументы и Факты 28 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сказал, что Киев стал чужим для жителей Донбасса, передает РИА Новости.
Он сказал, что долгие годы народ в регионе надеялся на поддержку государства, но «переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой». Он сказал, что жители региона были вынуждены бороться за свои права.
Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Президент Петр Порошенко накануне назвал сроки окончания военной операции в регионе. Сейчас действует перемирие, но периодически сообщается об обстрелах. ВСУ — как наркоман: отстрелялись — отпустило». Репортаж с передовой в ДНР  Корреспондент АиФ.ru побывал на границе между противоборствующими сторонами и своими глазами увидел, что осталось от словосочетания «перемирие в нейтральной зоне». Подробнее
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