Глава ЛНР рассказал, почему Киев стал «чужим» для Донбасса 

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сказал, что Киев стал чужим для жителей Донбасса, передает РИА Новости.
Он сказал, что долгие годы народ в регионе надеялся на поддержку государства, но «переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой». Он сказал, что жители региона были вынуждены бороться за свои права.
Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Президент Петр Порошенко накануне назвал сроки окончания военной операции в регионе. Сейчас действует перемирие, но периодически сообщается об обстрелах. ВСУ — как наркоман: отстрелялись — отпустило». Репортаж с передовой в ДНР Корреспондент АиФ.ru побывал на границе между противоборствующими сторонами и своими глазами увидел, что осталось от словосочетания «перемирие в нейтральной зоне». Подробнее