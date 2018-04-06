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В Киеве ограничат движение по самому высокому мосту Украины
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В Киеве ограничат движение по самому высокому мосту Украины 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба «Киеватодора» в Facebook.
«С 22:00 06.04.2018 до 15:00 09.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта», — говорили в сообщении.
Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Южный мост является самым высоким мостом на Украине. Мост является вантовым, он перекинут через Днепр. Автор проекта и главный инженер — Георгий Борисович Фукс, главный архитектор проекта — Алексей Евгеньевич Гаврилов, ведущий инженер проекта — Михаил Михайлович Корнеев.
Длина моста — 1256 м, ширина — 41 м. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро.
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