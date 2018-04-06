В Киеве ограничат движение по самому высокому мосту Украины

Об этом сообщает пресс-служба «Киеватодора» в Facebook.

«С 22:00 06.04.2018 до 15:00 09.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта», — говорили в сообщении.

Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Длина моста — 1256 м, ширина — 41 м. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро.