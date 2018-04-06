Россия сама позволила Западу ослабить себя и разорить Украину

Вопросом номер один с точки зрения европейской безопасности назвал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер урегулирование конфликта в Донбассе. При этом не исключил, что есть силы, заинтересованные в дальнейшей его эскалации.

Соответствующими откровениями относительно четырехлетнего вооруженного противостояния на востоке Украины , Гремингер, прибывший в Москву для участия в организованной Минобороны РФ Международной конференции по безопасности, поделился в интервью для издания «Коммерсант».

И, в общем, такая неосведомленность главы крупнейшей в Европе организации, занимающейся вопросами безопасности, не может не удивлять. Потому что как официальное лицо он давно должен был бы разобраться, кто заварил эту кровавую кашу. И кто здесь главный интересант. То есть не только знать «все имена, пароли, явки». Но и понимать суть конфликта.

Однако Гремингер, принимавший, кстати, участие в создании в той самой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая вот уже несколько лет работает в Донбассе, только сейчас осознал, что есть, оказывается, неведомые силы зла, жаждущие продолжения войны.

Опять все обтекаемо и без конкретики.

В то время, как наш Сергей Лавров , выступая на московской конференции по международной безопасности, совершенно определенно сказал, что это за силы, и кто за ними стоит.

Он подчеркнул, что киевские власти не только саботируют Минские договоренности, которые должны как раз способствовать мирному процессу, но и пытаются подвергнуть их ревизии. А «их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем».

Но генсек ОБСЕ продолжает, тем не менее, призывать к тому, что «нужно перестать искать виноватого…». Будто и не слышал никогда, какими методами «миротворец» Порошенко со своими нациками собирается «освобождать» Донбасс от его жителей?

— Когда глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на четвертом году вооруженного противостояния в Донбассе делает глубокомысленное заключение о том, что, возможно, есть силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, это, действительно, впечатляет, — комментирует ситуацию заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин . — Он же прямо так и говорит: «Я этого не исключаю».

Оказывается, очень многие этого не знали и не ведали, а вот пришел этот господин швейцарский и совершил такое открытие. Потрясающе. Может быть, через много-много лет он нас потрясет еще одним открытием — сообщит, что вообще конфликт на Украине есть.

Это, конечно, смешно. Но с другой стороны за этим стоит очень серьезная вещь.

Конечно же, руководитель ОБСЕ не идиот. Он все прекрасно знает и все прекрасно понимает. И кто организовал этот конфликт. И кто не дает реализовывать Минские соглашения. Все это ему хорошо известно.

Здесь важнее понять другое. Не то, что хороший или плохой этот господин во главе ОБСЕ…

«СП»: — Поясните.

— Нам нужно отрешиться от взгляда на международные организации как на некие беспристрастные третейские структуры, который выработался с конца «восьмидесятых», когда Михаил Горбачёв огласил свое знаменитое «новое мышление». По этому поводу много смеялись, но это «новое мышление» за последние годы, десятилетия как бы вошло в наше подсознание.

Мы действительно смотрим на всевозможные международные структуры, на международное право как на что-то такое, находящееся где-то наверху — над схваткой. Думаем, что люди в этих организациях заинтересованы в неком общем благе. И это благо — главная цель международной политики.

Именно под этим соусом осуществилась передача части российского суверенитета на так называемый международный уровень. Когда мы признали юрисдикцию международных судов — тот же ЕСПЧ , это преподносилось так, что есть некий высший суд, который может судить беспристрастно во всех уголках мира. И наше приобщение к нему — большое достижение.

А знаменитый тезис в нашей Конституции о том, что нормы международного права превалируют над национальным законодательством? Что это?

«СП»: — Это такой «подарок» своеобразный от тех, кто писал Основной закон тогда, в начале «девяностых»…

— Мы очень любим, как известно, обвинять Запад в двойных стандартах. Но Запад как раз двойными стандартами не страдает, он всегда действует по одному стандарту — собственные интересы. А вот у нашей политической элиты, политического класса давно действительно раздвоенное сознание.

У нас очень многие уверены, что есть что-то выше интересов собственной страны. Что есть некие «общие ценности». Это все наследие Горбачёва. Это он тогда провозглашал общие ценности, как общечеловеческие ценности. Была целая кампания, что есть общечеловеческие ценности, и мы должны им соответствовать.

Нас убеждали: раз международное право основано на общечеловеческих ценностях, значит, это высшая категория права. Мы же только часть человечества, поэтому наше право, получается, оно по природе убого.

Вот и получается двойной стандарт. Есть интересы собственной страны. И есть некие высшие интересы, во имя которых, в общем-то, не грех и интересы собственной страны принести в жертву.

Ведь на этом строится вся пропаганда нашего либерального лагеря.

Так же со структурами, типа ОБСЕ. Они воспринимались и воспринимаются до сих пор как организации, отражающие высшие ценности, стоящие на порядок выше, чем национальное государство.

Но, извините, нет международных структур, которые стоят «над схваткой». Их просто не существует. Это нам нужно давно понять.

Существуют организации (та же ОБСЕ, когда она создавалась), которые были призваны найти компромисс между взаимоисключающими порой интересами главных игроков на международной арене. В то время — Советского Союза с Варшавским договором и блока НАТО во главе с США.

Эти структуры должны были встать «над схваткой» — выше США и СССР — и им указывать. Они должны были помочь найти компромисс. Не более того.

Это площадки для переговоров, где вовлеченные в схватку силы могут, не переходя определенную черту, не доводя до вооружённого столкновения, находить компромисс.

Именно так они и должны были создаваться.

Но Горбачёв пошел по пути предательства государственных интересов. Горбачёв объявил, что эти организации стоят «над схваткой». Что есть общечеловеческие ценности… И открыто стал сдавать интересы собственной страны во имя всего этого… Ради того, чтобы «весь мир хорошо жил»…

И мы в такой вот парадигме развивались последние, бог знает, сколько лет.

Первый случай, когда, наконец, было ясно и четко объявлено, что Россия выходит из этой ложной парадигмы — что есть нечто выше ее самой, выше ее собственных интересов и интересов ее граждан — это недавнее интервью президента Путина. Когда он признал, что ответный ядерный удар России, в случае нападения на нее, приведет мир к катастрофе. И сказал четко, а «зачем нам мир, если там нет России?»

Кстати, это та самая система координат, которой руководствуются все нормальные государства, где на первом месте стоят интересы своей страны.

«СП»: — Но если вернуться к словам Гремингера о том, что установление мира в Донбассе, это для них вопрос номер один. Почему, если у них действительно есть заинтересованность в урегулировании конфликта, за эти три года не заставили Порошенко сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР? Нет авторитета? Желания? Чего не хватает?

— Дело в том, что ОБСЕ и другие подобные организации, которые должны быть площадками для поиска компромисса, через предательство Горбачёва и Ельцина превратились в организации, которые проводят интересы наших геополитических противников. Это теперь не площадка для поиска компромисса. Это инструмент реализации интересов Запада.

Если мы сами отказались использовать это как площадку и пошли на капитуляцию, то, естественно, что та сторона решила воспользоваться этим. Они превратили все международные организации, которые должны были быть площадками для компромисса, а у нас объявлялись чем-то «над схваткой стоящими», в инструмент решения своих задач.

Последний скандал с ОЗХО — очередное тому доказательство. А чего можно было ожидать? Объективного расследования и заключения? Это — иллюзии.

Запад после горбачевщины и ельцинизма объявил себя господином мира. Однополярный мир, что это такое? Это господство Запада. И, естественно, что все эти международные структуры, включая имеющие мандаты ООН , превратились в его инструменты. Поэтому они на голубом глазу всегда говорят то, что выгодно США и Западу в целом.

Помните, как та же самая ОЗХО, когда американцы обвинили власти Сирии в использовании химического оружия, просто отказалась туда ехать, чтобы на месте во всем разобраться. Они вынесли тот вердикт, который уже объявили в Белом доме. В точности его повторили.

Точно так же эта ОБСЕ. Она сейчас не ищет компромисс между Россией и Западом. Она помогает Западу отстоять его интересы на территории Донбасса и на территории Украины. Это инструмент политики Запада.

«СП»: — То есть, сама льет воду на мельницу «партии войны», о которой говорит Лавров?

— Конечно. Только не надо думать, что есть какая-то партия плохая, а есть хорошая. Это тоже наш изъян на уровне мировосприятия, что есть нехорошие дяди, которые нарушают общечеловеческие ценности, а есть все остальные, приверженные этим ценностям.

Мы не учитываем, что и Великобритания и США, и Берлин, имеют свои жизненные интересы. Их политики поставлены на то, чтобы эти жизненные интересы всеми средствами (и доступными, и недоступными, и разрешенными, и неразрешенными), защищать, проводить и отстаивать. Вот о чем речь идет.

И сейчас Запад, используя местных нацистов, пытается прибрать к своим рукам Украину. Там задействованы жизненные интересы Берлина, ЕС в целом, Запада в целом. И, естественно, что ОБСЕ сейчас работает на эти интересы.

Это цинично, но это естественно, и по-другому быть не могло.

Еще раз повторяю, нам нужно отрешиться от взглядов на эту организацию, как на организацию, стоящую «над схваткой». Это порочное мировосприятие. Все эти организации работают сейчас на Запад и отстаивают их интересы. И ждать, что они вдруг проникнутся слезинкой донецкого ребенка, не приходится.

«СП»: — Но как погасить этот конфликт? Что нужно делать? Потому что дети в Донбассе не в подвалах должны сидеть, чего очень хочет Порошенко, а играть, ходить в школу, расти и радовать родителей…

— Укреплять Россию — самое главное. Для того, чтобы эти площадки стали площадками, на которых ищут компромисс, та сторона должна быть заинтересована в таком компромиссе с нами. Пока они не считают нас настолько сильными, что с нами надо искать компромисс.

Они до сих пор верят, что нас можно сломать, как это сделали при Горбачеве и Ельцине, и втоптать в грязь. И диктовать нам свои условия.

Напомню, что они пошли на создание всех этих площадок, когда видели в нас равную силу, учитывать интересы которой были обязаны, иначе будет ущерб их жизненным интересам.

Не во имя «высших ценностей», не во имя того, что у кого-то там совесть проснулась, или вспомнили о правах ребенка… и т.д., а во имя своих жизненных интересов.

Сейчас их жизненные интересы еще не требуют поиска компромисса с нами. Поэтому ОБСЕ пока делает то, что делает.

А чтобы это изменить, нам нужно изменить в первую очередь себя. Из-за нас эти организации превратились в то, что превратились. Из-за нас Запад получил гегемонию в мире. Однополярным мир стал не от того, что США усилилась или Запад, а от того, что мы капитулировали.

И вот когда наш президент многократно говорит о том, что нужно строить многополярный мир, это как раз речь и идет об изменении самого мироустройства.

И конфликт в Донбассе — это часть этого изменения. Не решив эту проблему в целом, мы сможем только, допустим, ввести войска. Но тогда конфликт просто передвинется на другую территорию.

Пока мы не станем настолько сильными, чтобы они поняли, что для их жизненных интересов вредно, скажем, закрывать глаза на существование те же нацистов на Украине, ничего не изменится.

А вот как только они почувствуют, что им это вредно по-настоящему, тогда они сразу и коррупцию увидят, и неонацистов, назовут «революцию» государственным переворотом и потребует создать международный трибунал по преступлениям этой власти на Украине.

Но для того, чтобы это произошло, сначала они должны понять, что другого выхода, кроме как договариваться с нами, у них нет.

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