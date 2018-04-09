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Эксперт: Киев не рассматривает иных сценариев по Донбассу, кроме силовых
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Эксперт: Киев не рассматривает иных сценариев по Донбассу, кроме силовых 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что началась подготовка к полицейской операции по «деоккупации Донбасса».
По словам политолога, с одной стороны, заявление Авакова говорит о том, что у украинского руководства нет четкой концепции и единого мнения в отношении Донбасса, с другой — при всех различиях во мнениях, общее у всех представителей нынешней власти в том, что они не рассматривают иных сценариев, кроме силовых.
«Мирное решение проблемы, путь переговоров — не для них», — сказал эксперт в интервью «СП».
Читайте подробнее в материале «СП» «Полицейский „блицкриг“ Авакова: Пора в бой».
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