«Звонить в ФСБ»: совет рыбакам РФ в связи с Украиной

Погранслужбы РФ рекомендуют рыбакам при встрече с украинскими патрулями звонить в ФСБ

Российские рыбаки, выходящие на промысел в Азовском море, после инцидента с сейнером "Норд" получили рекомендации от пограничных служб на случай встречи с украинскими патрульными кораблями — в частности, при задержании или опросе им советуют звонить в пограничные управления ФСБ . Информацию подтвердили в пограничном управлении ФСБ по Республике Крым

"Мы получили на ассоциацию письмо от пограничников для рыбаков, где написано, как себя вести в случае, если есть какой-то запрос со стороны украинского судна: пограничного, военного — любого, то срочно звонить по телефонам. И перечень телефонов пограничных управлений крымских и керченских", — рассказал ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

Согласно тексту письма, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, рыбакам рекомендовано в случае остановки, осмотра и задержания российских судов украинской береговой охраной или другими государственными судами звонить дежурному погранслужбы ФСБ или связываться с пограничным кораблем, находящимся в этом районе. В письме также рекомендуется "ограничить подходы судов к украинскому побережью Азовского моря", а при работе там соблюдать установленные правила рыболовства.

Подлинность письма подтвердили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Председатель ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края Юрий Атанов сообщил, что кубанские рыбаки получили подобные инструкции на прошедших после задержания "Норда" собраниях, им также выдали телефоны дежурных и позывные корабля пограничной службы.

Рыбаки не ходят в море

Глава крымской ассоциации Сивочуб отметил, что рыбаки сочли изложенное в письме "крайне недостаточным". Он также пояснил, что проверки судов пограничными службами Украины России являются обычным делом, и члены экипажа "Норда" при встрече с украинским патрулем "не почувствовали подвоха". Сейчас крымчане не выходят на промысел в Азовское море.

"Решения о выходе не принимают по двум причинам, первое — потому что страшно, второе — нет такой промысловой обстановки, чтобы была мотивация рискнуть, сейчас идет промысел тюльки, он заканчивается 10 числа, во вторник. Рыбаки люди суеверные, выйти в последний день и нажить себе проблемы — это было бы очень странное решение. Это касается, прежде всего, керченских рыбаков", — сказал Сивочуб.

Председатель ассоциации рыбопромышленников Кубани Атанов отметил, что ситуацию спасает окончание рыбного сезона в Азовском море: теперь смысл выходить туда на промысел появится только в августе, а за это время, возможно, обстоятельства каким-то образом изменятся.