Почему Киев стал «окончательно чужим» для Донбасса

В ЛНР объяснили, почему Киев стал «окончательно чужим» для жителей Донбасса

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что государственный переворот в Киеве в 2014 году и "расцвет неонацизма" сделали Киев "окончательно чужим" для жителей Донбасса.

"Чтобы понять, почему мы сделали такой выбор, достаточно оглянуться назад. Более двух десятилетий народ Донбасса надеялся, что государство защитит их права, но был вынужден терпеть несправедливость. А государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой", — говорится в заявлении Пасечника в связи с четвертой годовщиной захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году, опубликованном на его сайте.

По его словам, весной 2014 года жители Донбасса поняли, что нужно бороться за свои права, а день взятия митингующими здания СБУ в Луганске стал символом "борьбы и настоящего народного единства".

Пасечник заявил, что при захвате здания в руках митингующих не было никакого оружия.

Шестого апреля 2014 года митингующие в Луганске захватили здание Службы безопасности Украины, выдвинув правительству Украины ряд требований, в том числе освобождения политзаключенных и расширения полномочий регионов.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.