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Вашингтон решил поставлять Киеву снайперские комплексы
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Вашингтон решил поставлять Киеву снайперские комплексы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: NEWS.BCM.ru
США планируют поставлять на Украину снайперские комплексы для боевых действий на Донбассе. Соответствующее заявление сделал сенатор Роберт Портман. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на радио Voice of America.
Я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации — предоставить снайперские комплексы украинской армии
— сенатор Роберт Портман.
Он добавил, что благодаря этому у ВСУ появится возможность отвечать «на огонь снайперов, которые убивают украинских военных». По словам сенатора, такая мера доказывает, что «США стоят бок о бок с Украиной».
США предоставят странам Балтии военную помощь. По решению американского президента Дональда Трампа, в этих целях будет потрачено 170 миллионов долларов (9,7 миллиарда рублей).
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