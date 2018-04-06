Вашингтон решил поставлять Киеву снайперские комплексы

США планируют поставлять на Украину снайперские комплексы для боевых действий на Донбассе. Соответствующее заявление сделал сенатор Роберт Портман . Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на радио Voice of America.

Я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации — предоставить снайперские комплексы украинской армии

— сенатор Роберт Портман.

Он добавил, что благодаря этому у ВСУ появится возможность отвечать «на огонь снайперов, которые убивают украинских военных». По словам сенатора, такая мера доказывает, что «США стоят бок о бок с Украиной».