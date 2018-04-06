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В ДНР обвинили Киев в попытке списать небоевые потери на ополченцев
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В ДНР обвинили Киев в попытке списать небоевые потери на ополченцев 

РИА Новости 45 минут назад
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Пресс-центр военной операции украинских силовиков в Донбассе сообщил, что с мая 2017 года украинские следователи зафиксировали гибель 32 человек из-за обстрелов со стороны ополченцев; в ДНР заявили, что Киев пытается списать на ополченцев свои небоевые потери.
"С мая прошлого года прокурорско-следственными группами совместно с военнослужащими вооруженных сил проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов… задокументировано гибель 32 и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.
Из-за обстрелов повреждены и разрушены 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств, добавили в пресс-центре.
"Откуда эти цифры? Они таким образом пытаются списать на нас небоевые потери в результате перестрелок между собственными подразделениями или потери при подрывах на собственных минных полях? Или они имеют ввиду жертвы среди гражданского населения в результате провокационных обстрелов силовиками собственной территории? Еще раз подчеркну, ВС ДНР строго соблюдают режим прекращения огня и не обстреливают населенные пункты. Мы за мирное разрешение конфликта в регионе", — сказал РИА Новости представитель командования ДНР.
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