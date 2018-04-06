В марте украинский рынок грузовиков продемонстрировал 21-процентный рост

По итогам третьего месяца 2018 года рынок грузовых автомобилей в Украине продолжает расти, пишет AUTO-Consulting. В общей сложности в марте было продано на 21% больше грузовиков массой свыше 16 тонн, чем за аналогичный прошлогодний период. А за три месяца этот показатель увеличился на 45%.

Лидером мартовских продаж по-прежнему остается МАЗ, занявший 24-процентную долю украинского рынка грузовых машин. Неожиданностью стал стремительный рост популярности КрАЗ, который увеличил объемы продаж в двенадцать раз и вырвался на второе место с результатом 19 процентов, чего не случалось уже очень давно. Кроме того, Кременчугские грузовики впервые за всю историю автомобильного рынка Украины стали лидерами в своей стране.