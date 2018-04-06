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СМИ: Манафорт подкупал прессу для Януковича
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СМИ: Манафорт подкупал прессу для Януковича 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Работая на экс-президента Украины Виктора Януковича, Пол Манафорт одобрил секретную кампанию в СМИ, нацеленную на повышение его рейтинга и дискредитацию его главного соперника Юлии Тимошенко, сообщает The Guardian.
В ходе этой кампании были размещены статьи в американских газетах, в том числе Wall Street Journal, и работа с соцсетями. Также изменялись статье Википедии и в них включалась клевета на Тимошенко. Кроме того, Манафорт одобрил создание фейкового аналитического центра в столице Австрии для распространения нужной информации.
Напомним, бывшему главе предвыборного штаба нынешнего президента США Полу Манафорту были выдвинуты обвинения по делу о вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года.
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