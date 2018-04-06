Вице-премьер Украины расстроилась из-за пасхальных яиц с матрешками

Пасхальные яйца, с изображениями матрешек расстроили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе. Как она написала в соцсеятх, это был «моральный удар ниже пояса», ведь матрешка является символом России. Чиновница объяснила это «болезнью в головах» украинских креативных производителей и посетовала, что подобные вещи государство не может предотвратить.

Ранее стало известно, что на Украине националисты заявили о намерении вести борьбу с куличами перед Пасхой. Они предлагают называть их «пасками». Радикалы собираются начать «этическое патрулирование» перед православным праздником, пишет Рен-ТВ..

Напомним, дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. Сегодня. 6 апреля, в Великий Пяток христиане совершились и воспоминаются Церковью страдания и смерть Иисуса Христа

Освящать куличи, пасхи и яйца православные будут завтра, в Великую Субботу.