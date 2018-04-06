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Вице-премьер Украины раскритиковала пасхальные товары с матрёшками
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Вице-премьер Украины раскритиковала пасхальные товары с матрёшками 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала писанки с матрёшками к Пасхе.
По её словам, она получила «моральный удар ниже пояса», увидев в магазине на пасхальных товарах матрёшку.
«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь…. цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», — написала она в Facebook.
Она также отметила, что власти никак не могут повлиять на ситуацию из-за «болезни в головах».
Ранее сообщалось, что украинские националисты намерены бороться со словом «кулич».
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