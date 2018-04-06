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Украинский вице-премьер назвала матрешку «ударом ниже пояса»
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Украинский вице-премьер назвала матрешку «ударом ниже пояса» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и атлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе считает «ударом ниже пояса» то, что украинцы стали украшать пасхальные яйца рисунками матрешек. О своем расстройстве и культурном шоке она сообщила в Facebook.
По словам чиновницы, возвращаясь поздно вечером с работы, она решила купить пасхальный кулич, зашла в магазин и испытала «моральный удар ниже пояса». Причиной стали наклейки для украшения яиц с изображением русской матрешки.
"Цепляешься взглядом за предложения для украшательства, покраски яиц и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца… матрешками. Государство этого точно не может предотвратить, это болезнь в головах", — написала Цинцадзе и приложила фотографии наклеек. При этом она попросила своих подписчиков давать советы, которые позволят ей выработать «механизм, который не допустит возможности случаться таким вещам в дальнейшем».
Заметим, что в тот же день такой «механизм» уже выработали неонацисты из запрещенной в России экстремистской группировки «С14». Ее главарь Евгений Карась призвал провести рейды по магазинам и выявить производителей, которые называют куличи куличами, а не «пасками», как это принято в некоторых регионах Украины.
"А есть в Киеве где-то в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески? Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению", — написал в Facebook неонацист Карась.
Самое забавное, что одним из первых комментариев была фотография из буфета Верховной рады, где на ценнике пасхальных куличей было написано именно «кулич». Впрочем, запущенная Карасем кампания привела к результату: одна из крупнейших торговых сетей Украины принесла покупателям официальные извинения за то, что торгует «куличами», а не «пасками».
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