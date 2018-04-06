«Удар ниже пояса»: матрешки к Пасхе появились на Украине

«Удар ниже пояса»: на Украине возмутились писанками к Пасхе с матрешками

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе расстроилась из-за писанок с матрешками к Пасхе. Об этом чиновница написала в своем Facebook. По словам Климпуш-Цинцадзе, она получила "моральный удар ниже пояса", увидев на пасхальных товарах в магазине матрешку — символ России "Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь…. цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками", — посетовала Климпуш-Цинцадзе. Также, чиновница отметила, что власти никак не могут повлиять ситуацию из-за "болезни в головах". "Государство это точно не может предотвратить — болезнь в головах", — заключила она. Ранее стало известно, что украинские националисты "объявили войну" куличам, призвав заменить их название на "паски".