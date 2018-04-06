Украина усилит меры безопасности на предприятиях ОПК после нападения на одно из них

Киев, 5 апреля / Синьхуа / — Украинский оборонно-промышленный госконцерн «Укроборонпром» усилит меры безопасности из-за произошедшего сегодня ночью нападения на одно из его предприятий. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

В пресс-службе отметили, что объектом атаки стал «НПК „Фотоприбор“, расположенный в городе Черкассы в центральной части страны. Неизвестные бросили в производственный цех предприятия две гранаты РГД-5, одна из которых взорвалась. В результате инцидента никто не пострадал, однако взрывной волной в окнах цеха были выбиты стекла.

»НПК «Фотоприбор» является одним из свыше 130 предприятий «Укроборонпрома». Он специализируется на разработке и производстве приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. —0—