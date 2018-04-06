Ещё
Украина усилит меры безопасности на предприятиях ОПК после нападения на одно из них
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина усилит меры безопасности на предприятиях ОПК после нападения на одно из них 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Киев, 5 апреля /Синьхуа/ — Украинский оборонно-промышленный госконцерн «Укроборонпром» усилит меры безопасности из-за произошедшего сегодня ночью нападения на одно из его предприятий. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».
В пресс-службе отметили, что объектом атаки стал «НПК „Фотоприбор“, расположенный в городе Черкассы в центральной части страны. Неизвестные бросили в производственный цех предприятия две гранаты РГД-5, одна из которых взорвалась. В результате инцидента никто не пострадал, однако взрывной волной в окнах цеха были выбиты стекла.
»НПК «Фотоприбор» является одним из свыше 130 предприятий «Укроборонпрома». Он специализируется на разработке и производстве приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
П.Порошенко анонсировал завершение "антитеррористической операции" в мае Киев презентован туроператорам из КНР Жители Украины отпраздновали Вербное воскресенье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда165
Россия указала на странности в деле Скрипаля26
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»311
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение