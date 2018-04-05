В Думу внесен законопроект о праве мигрантов из ДНР и ЛНР работать в РФ без патента

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Законопроект, разрешающий гражданам, приехавшим в РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), работать в России без патента, внесен в четверг в Госдуму . Документ размещен в думской электронной базе данных.

Разработчики напоминают, что для иностранных граждан, прибывших на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы, действует разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по патенту. При этом, отмечают они, законодательно установлен ряд категорий иностранных граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в порядке исключения без разрешения на работу или трудового патента: в эту категорию, по их словам, входят иностранные граждане, признанные беженцами и получившие убежище на территории РФ.

"Проектом закона предлагается дополнить список лиц, освобожденных от необходимости получения разрешения на работу, трудового патента, следующей категорией: иностранные граждане, являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — говорится в пояснительной записке.

По мнению законодателей, некоторые регионы РФ «действительно нуждаются в таком нововведении». Они приводят в пример ситуацию на рынке труда Республики Крым, который «в настоящее время полностью не переориентировался на внутренние резервы». Так, обращают внимание парламентарии, «в период туристского сезона на предприятиях сферы обслуживания Республики Крым до сих пор традиционно используется труд жителей регионов Украины, доля которых составляет более 50% от всех занятых в этой сфере.»

"Решение этого вопроса позволит также отчасти урегулировать ситуацию с привлечением трудовых мигрантов на сезонные должности, сократив существующий в настоящее время дефицит персонала в санаторно-курортном и туристском комплексе Республики Крым, а также уменьшив объем нелегально работающих мигрантов, которые по причине сложности и дороговизны процедуры часто не могут оформить трудовые патенты", — полагают авторы законопроекта.