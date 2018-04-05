Генпрокуратура Украины отказалась предъявлять обвинения боевику Ивану Бубенчику

Бубенчика задержали во вторник на пограничном переходе «Шегени» — как и многие жители Львовской области, он сегодня зарабатывает на жизнь мелкой «челночной» торговлей и направлялся с однодневным визитом в Польшу . В ГПУ, где ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух прапорщиков — внутренних войск (ВВ) и «Беркута» — и в покушении на убийство майора ВВ — тот получил тяжелое ранение. Ранее Бубенчика неоднократно вызывали в прокуратуру , однако он игнорировал эти повестки, а на телефонные звонки прокуроров отвечал нецензурной бранью.

Всеукраинскую известность Бубенчик получил два года назад, после выхода документального фильма «Пленники», повествующего о «евромайдане», и ряда его интервью. В них он подробно рассказал о том, как расстреливал правоохранителей на площади из окна консерватории, о людях, пославших его убивать и давших карабин «Сайга» с 75 патронами, а также о собственной мотивации и отсутствии какого-либо раскаяния.

После новости о задержании Бубенчика украинский сегмент социальных сетей охватила паника и истерика

В 2016 году, после выхода фильма и интервью, прокуратура не заинтересовалась откровениями Бубенчика, однако его показания неожиданно понадобились с началом суда над экс-президентом Януковичем и бойцами «Беркута», которых обвиняют в убийстве так называемой «небесной сотни». Защита отстаивает тезис, что стрельбу на поражение начали именно боевики «евромайдана» и поэтому правоохранителям приходилось защищаться. Как полагают украинские эксперты, Бубенчик должен был заявить, что стрелял по милиции и внутренним войскам исключительно в целях самообороны, и тем пошатнуть позицию адвокатов. К тому же убийца мог понадобиться для создания видимости неизбирательного правосудия, поскольку в ЕС от Киева требуют наказать и тех, кто убивал правоохранителей. В крайнем случае Бубенчика можно было объявить невменяемым или умственно отсталым: скудная мимика «активиста», стеклянный взгляд и бедная лексика бросаются в глаза при просмотре фильма и позволяют предполагать такие диагнозы.

Даже если у прокуратуры и были подобные далекоидущие планы на Бубенчика, их поломали украинские «патриоты». После новости о его задержании украинский сегмент социальных сетей охватила паника и истерика, а в суд на избрание меры пресечения приехали депутаты Верховной рады и почему-то министр здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун: требовали немедленно отпустить «заслуженного человека и героя» нации на поруки. Тысячи комментариев сводились к одному: даже если Бубенчик убивал, он убивал во имя «новой Украины », а суд над ним станет судом над «священным майданом».