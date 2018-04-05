Число украинских трудовых мигрантов будет расти, заявила замминистра

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики. Об этом на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета заявила Ольга Крентовская, первый заместитель министра социальной политики Украины . Слова политика приводит информагентство Минпром.

"Из-за недостаточного экономического роста дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства", — сказала Крентовская.

Словакия, Литва и Хорватия. В списке стран, где растет спрос на рабочую силу с Украины, находятся Польша

Также Крентовская сообщила, что, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, количество приглашений на работу, выданных в 2018 году украинцам, составит около трех миллионов.