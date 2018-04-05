Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение о переносе юношеского чемпионата Европы по борьбе из Украины в Македонию. Напомним, что соревнования, которые должны были состояться в Киеве с 21 по 29 апреля, пройдут в Скопье с 14 по 20 мая. «Причиной такого неожиданного решения называются опасения, что Министерство молодёжи и спорта Украины не сможет обеспечить участие всех европейских стран. Ответственно заявляю — это неправда по нескольким причинам.
Первое. Украина в 2017 году провела у себя чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, два чемпионата Европы по прыжкам в воду и боксу. Все официальные международные соревнования прошли на высоком организационном и сфере безопасности уровне, под государственные гарантии Правительства и Министерства молодежи и спорта. В чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве и чемпионате Европы по боксу в Харькове участвовали в том числе члены сборных команд России, которые не нарушали требований законодательства Украины. Второе. Никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения чемпионата Европы среди юниоров по борьбе в Киеве государственные органы Украины от UWW не получали. Все шло по ранее наработанным планом подготовки к проведению соревнований. На всех встречах высокого уровня руководством UWW отмечалось, что во время подготовки к соревнованиям Правительством будут созданы условия, гарантирующие безопасность и уважение к каждому спортсмену в полном соответствии с международными правилами и действующим законодательством Украины. Показательно, что 22-25 февраля 2018 в столичном Дворце спорта под эгидой UWW прошёл Международный турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены из 37 стран мира, в том числе России. По своему представительству и качеству организации турнир отвечал неофициальном званию малого чемпионата Европы. Почему-то, буквально полтора месяца назад у функционеров UWW не возникало никаких опасений относительно безопасности проведения таких масштабных международных соревнований по борьбе в Киеве, которые проходили с участием сотен спортсменов и тренеров из трех десятков национальных сборных команд Европы и мира. Третье. 4 апреля на заседании кабинета министров Украины премьер-министром Владимиром Гройсманом было дано поручение компетентным органам обеспечить меры безопасности во время проведения чемпионата Европы среди юниоров по борьбе в Киеве. Вице-премьеру Вячеславу Кириленко поручено проинформировать UWW о принятом решении правительства. Ещё раз видим, что обеспечение безопасности европейского первенства по борьбе в Украине осуществляется на высшем государственном уровне. Поэтому такое неожиданное решение Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украине за бойкот международных соревнований в России», — написал Жданов на своей странице в сети «Фейсбук».
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