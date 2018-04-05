Эти люди глумятся над человеческой моралью

Революционное правосознание — вещь отвратительная. Это когда по каким-либо социальным, классовым или национальным признакам одни люди могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет.

За примером ходить далеко не придётся — дело Ивана Бубенчика гремит по всей Украине

Кратко суть: уже четвертый год длится следствие по делу о расстрелах на Майдане. Тогда от пуль снайперов погибли 53 человека — 49 протестующих и 4 бойца «Беркута». Было проведено расследование, создавались различные общественные комиссии, но ясности в дело это не внесло.

В феврале 2016 года львовянин Иван Бубенчик в интервью изданию «Birdinflight» сообщил, что он вёл огонь из АК74 по сотрудникам «Беркута». Целился в затылочную часть голов командиров, рядовым доставалось по ногам. После публикации интервью Ивана Бубенчика вызвали на допрос в ГПУ, и там он сказал, что интервью то было, но вся часть про расстрел выдумана журналистом-интервьюером.

И вот стало известно, что Иван Бубенчик всё-таки оказался среди подозреваемых. Но в СИЗО его никто не поместил, в отличие от Савченко, которую обвиняют в том, что она целилась уже в нынешнюю власть.

А Бубенчик получил всего лишь подписку о невыезде. За него вступился сам Генпрокурор Юрий Луценко . «Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка» — заявил он.

И вот ему уже поменяли и квалификацию статей обвинения, «умышленное убийство» из них исчезло, остались лишь покушение на жизнь сотрудников правопорядка и незаконное обращение с оружием.

Наверное, скоро эти обвинения объявят ошибкой. И вообще — если ты стрелял в «Беркут», можешь гулять на свободе и раздавать интервью. Такова сейчас украинская реальность.

Кроме того, Луценко заявил, что принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь вместо Сергея Горбатюка её возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская.

Очевидно, Луценко либо что-то знает о расстрелах и не хочет наказания виновных, либо целиком и полностью втянут в эту интригу, да ещё намеревается в преддверии президентских выборов нарастить поддержку среди «майданного электората».

А знать он может многое. Неслучайно в истории с Бубенчиком ярко засветился «комендант Майдана», а ныне — спикер Рады Андрей Парубий , обративший внимание Луценко на дело, которое расследует Департамент спецрасследований Генпрокуратуры , и попросивший вмешаться.

Тот же Парубий, по свидетельству бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко , контролировал здания, из которых велась пальба по «Беркуту» и демонстрантам. Несомненно, нынешний спикер украинского парламента замешан в «снайперском деле» — но каковы были его функции и роль, пока не ясно.

Ответственным за расстрелы Парубия считает и лидер «Наждака» –украинской националистической организации, выступавшей на Майдане, а сейчас критикующей Порошенко. Он уверен, что было три группы снайперов, одной из которых и руководил Парубий, а еще одной –депутат Рады и первый глава администрации президента Порошенко Сергей Пашинский

На Пашинского и Луценко как организаторов расстрела указала и Надежда Савченко в своем допросе месяц назад. Теперь она сидит в тюрьме и из-за голодовки рвет кровью, а покрываемый властью Бубенчик обретается на свободе.

Привлечению виновных к ответственности мешает занимаемое ими высокое положение. Они уничтожили изрядную часть документации, многие из улик тоже потеряны.

Доказать вину определенного круга лиц, занимающих руководящие посты в украинском государстве, в данный момент могут только журналисты. Суды, прокуратура, МВД — всё это под контролем тех, кто устроив чудовищную провокацию, благодаря этому вошел в правящий Украиной слой.

Эти люди будут делать всё возможное, чтобы сохранить своё положение. Они не остановятся ни перед чем — человеческая жизнь, даже тех, кто принадлежит к тому же политическому лагерю, для них не имеет значения.

Сейчас они, используя многочисленные рычаги, создают информационный фон: убивать «беркутовцев» было подвигом, те, кто это делал — герои. Когда же их спрашивают уже о протестующих, то в ответ либо тишина, либо «виноват Янукович». Хотя доказательств вины бывшего украинского президента ни Генпрокуратура, ни СБУ собрать так и не смогли.

Несомненно, украинская революция будет иметь своё продолжение. Сложно поверить в то, что усугубляющая социальная обстановка не вызовет массового протеста, равно, как и в то, что некоторая часть элит не воспользуется компроматом для сведения счетов с группой Парубия-Луценко.

Но сейчас эти люди глумятся над человеческой моралью и в очередной раз покоряют высоты наглости и цинизма.