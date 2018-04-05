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«Ремонтировать надо было 10-40 лет назад»: на Украине устарели 94% дорог
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«Ремонтировать надо было 10-40 лет назад»: на Украине устарели 94% дорог 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На Украине 94% дорог эксплуатируется сверх установленной нормы, заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кава. Об этом сообщает УНИАН.
По словам чиновника, ремонта требуют 160 тысяч километров дорог государственного и местного значения из 170 тысяч.
"Эти дороги должны были быть капитально отремонтированы или реконструированы 10-40 лет назад. Главная причина, почему этого не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало", — подчеркнул Кава.
При этом общая протяженность дорог на Украине составляет 430 тысяч километров — это число включает в себя также улично-дорожные сети в населенных пунктах, дороги местного значения, соединяющие между собой села и районные центры. За эти дороги несут ответственность местные власти.
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